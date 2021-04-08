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Стильный винтаж: Наташа Королева похвасталась прической с завитыми роллами в стиле пин-ап

Певица тщательно подготовилась к выходу на сцену.

Стильный винтаж: Наташа Королева похвасталась прической с завитыми роллами в стиле пин-ап
Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star/

47-летняя певица Наташа Королева обладает очень яркой внешностью, которую ей помогают подчеркнуть эффектные наряды и стильные укладки. К тому же, сама звезда обожает эксперименты со стилем, удивляя поклонников.

Накануне Королева перед выходом на сцену отправилась к стилисту. Звезда решила выбрать винтажную прическу в стиле пин-ап, усилив ретро-образ яркими алыми губами. Результат красавица показала у себя в микроблоге, скопировав видео из профиля стилиста.

«Моя Pin up Girl Натуся», — показала стилист звезду.

Королева покрасовалась перед камерой, любуясь своим роскошным образом. Она рассказала, что тщательно готовится к выступлению на вечере памяти Иосифа Кобзона. И для нее это очень волнительное и ответственное мероприятие.

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