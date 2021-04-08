«Решили затусить»: Нетребко отправилась в ресторан в пижамном костюме с геометричным принтом

Певица не стала сидеть в четырех стенах в Вене, где объявлен очередной локдаун.

Оперная дива Анна Нетребко давно проживает с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго давно перебралась в мировую оперную столицу – Вену. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Австрии объявлен очередной локдаун, но певица решила не сидеть в заточении, а вырвалась в родной Краснодар.

В столице Кубани у оперной певицы живет отец, родственники и многочисленные друзья. Проведя день на побережье и насладившись весной, сначала звезда приняла участие в домашнем застолье, а после него устроила продолжение банкета, созвав подруга на девичник.

«Решили мы в Краснодаре затусить. Выйти, так сказать, в свет», — рассказала певица, подходя к одному из ресторанов.

В роскошных интерьерах заведения Нетребко с подругами устроила фотосессию. Для выхода в свет дива выбрала яркий пижамный костюм с геометричным принтом и горчичный ободок. Кстати, этот аксессуар для волос в новом сезоне – на самом пике модного Олимпа, и знаменитый фэшн-эксперт Эвелина Хромченко уверена, что он подходит каждой женщине.

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