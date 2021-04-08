«Всей семьей»: Киркоров с детьми и Бузовой вышел в свет

Филипп Киркоров и Ольга Бузова сдружились после того, как король отечественной сцены записал с ее бойфрендом Давидом Манукяном совместный хит про наручные часы. Сейчас уже никто не удивляется, когда поющая телеведущая гостит дома у Киркорова, выходит в ним в свет или признается ему в любви.

Накануне в одном из кинотеатров прошла премьера анимационного фильма, где Бузова озвучила одну из главных ролей. И звездный друг певицы отправился на показ вместе с ней, а также с наследниками Мартином и Аллой-Викторией и отцом Бедросом Киркоровым.

«Вчера всей семьей побывали на премьере мультфильма «100% ВОЛК», который озвучили @buzova86 @gudokgudok @klavacoca. Рекомендую. Понравится как взрослым, так и детям», — признался артист.

Киркоров и Бузова практически не разлучались весь вечер и даже интервью о мультфильме давали вместе.

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