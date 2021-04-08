Пухлощекий блондин: Яна Рудковская запечатлела, как муж и сын общаются с шестимесячным Арсением

Евгений и Саша Плющенко не смогли сдержать эмоций в общении с малышом.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко в прошлом году снова стали родителями. При помощи суррогатной мамы у них появился еще один сын, которого назвали Арсением.

Малыш растет не по дням, а по часам. Ему уже идет седьмой месяц, он многое умеет и ежедневно радует маму с папой новыми достижениями. Рудковская старается запечатлеть для семейного архива как можно больше трогательных моментов и на этот раз сняла видео, на котором глава семьи со старшим сыном Сашей общаются с крохой.

Арсения положили на животик на зеркальном столе, перед папой и братиком. Оба Плющенко не смогли сдержать эмоций в момент общения с крохой – Саша взвизгивал и придерживал Арсения за ручку, а Евгений сюсюкал и улыбался.

«Ататушечки -тули -рататулечки-тата», — приговаривал при этом отец.

Сам главный герой при этом внимательно следил за старшими, поворачивая головку с белокурыми локонами то на одного, то на второго собеседника. Лица сынишка мама не показала, зато было заметно, какие пухлые щечки выросли у шестимесячного наследника.

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