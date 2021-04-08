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«С учетом последних тенденций»: Бузова в красно-белом бомбере и рваных джинсах скинни пустилась в пляс

Стилист Анжелика Галустян назвала образ певицы трендовым.

«С учетом последних тенденций»: Бузова в красно-белом бомбере и рваных джинсах скинни пустилась в пляс
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Певица и телеведущая Ольга Бузова не раз признавалась – она обожает свою работу за возможность каждый раз быть разной. В этом ей помогает команда стилистов и собственное чувство стиля. Девушка держит руку на пульсе модных тенденций и одной из первых вписывает в свой гардероб новинки.

На этот раз девушка предстала в бомбере и джинсах скинни с рваными коленками. Девушка устроила танцы на улице, демонстрируя свой аутфит и делясь отличным настроением с поклонниками. Стилист Анжелика Галустян, оценив образ певицы, нашла его трендовым.

«Предметы одежды в комплекте актуальны и в тренде. Несмотря на то, что джинсы скинни несколько сезонов назад ушли в сторону, в 2021 году они стали возвращаться в моду в формате легинсов. Такой вариант мы видим и на Ольге: на ней вроде бы джинсы, но складывается впечатление, что она надела легинсы.

Грубые ботинки прекрасно сочетаются в объемным верхом, бомбер в качестве второго слоя — один из трендов в этом году. Все выглядит гармонично, образ выдержан с учетом последних тенденций», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, прошла повышение квалификации у Маргариты Мурадовой.

Анжелика Галустян
Анжелика Галустян. Фото: личный архив

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