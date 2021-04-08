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«Было понятно уже в животике»: невестка Валерии рассказала, на кого похожа малышка Селин

Внучке певицы недавно исполнилось три месяца.

«Было понятно уже в животике»: невестка Валерии рассказала, на кого похожа малышка Селин
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Дети, как известно, растут очень быстр. Вот и внучке певицы Валерии, малышке Селин, исполнилось уже три месяца. Кроха за это время успела совершить свой первый в жизни полет на самолете и целый месяц отдыхала в окружении семьи в Дубае.

Счастливые родители малышки, 22-летний Арсений Шульгин и его жена Лиана души не чают в малышке. Они регулярно рассказывают в микроблогах о новых достижениях наследницы, но не торопятся показывать личико Селинки, как ласково называют свою кроху. И на кого именно похожа внучка Валерии, остается верить лишь на слово. Невестка певицы рассказала:

«Копия Сени», — ответила на волнующий многих фанатов вопрос Лиана. – «Это было понятно уже в животике на 3D/4D УЗИ».

Невестка Валерии рассказала, на кого похожа Селин
Невестка Валерии рассказала, на кого похожа Селин. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Когда именно родители, наконец, покажут свою драгоценную наследницу поклонникам, неизвестно. Каждый раз, когда они фотографируют кроху, ее личико закрыто смайликами. Причем, так поступают многие знаменитости.

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