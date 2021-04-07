«Сама себя ты считаешь персоной средненькой»: Рустам Солнцев ответил на оскорбления Ксении Бородиной

Рустам Солнцев жестко отреагировал на выпады телеведущей Ксении Бородиной, заявившей, что тот ей завидует – мол, она уже ведет «Дом-2», а он только стремится к этому.

В ответ Солнцев разразился гневным постом, в котором принизил успехи Бородиной на телевидении. Он заявил, что попытка обвинить окружающих в зависти – это защитный механизм, свидетельствующий о низкой самооценке.

«Сама себя ты считаешь персоной средненькой или даже ниже плинтуса, — обратился Рустам Солнцев к Ксении Бородиной. — Не потому, что ты ничего не делаешь в жизни, наоборот — потому что делаешь много, но похвалить себя, публично возгордиться собой не можешь — это было бы совсем зашкварно».

В финале поста Рустам Солнцев намекнул, что обновленный проект «Дом-2» будет выходить далеко не на самом рейтинговом канале, и обвинил Ксению Бородину и ее коллег в профнепригодности, из-за которой реалити-шоу и потеряло рейтинги.

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