Лера Кудрявцева: «Анастасия Макеева не поделила сцену с Анастасией Стоцкой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Опасные трюки и травмы Джеки Чана
Видео

«Сама себя ты считаешь персоной средненькой»: Рустам Солнцев ответил на оскорбления Ксении Бородиной

Ведущая «Дома-2» заявила, что бывший участник реалити-шоу ей завидует.

«Сама себя ты считаешь персоной средненькой»: Рустам Солнцев ответил на оскорбления Ксении Бородиной
Рустам Солнцев. Фото: Анатолий Жданов/Архив «КП»

Рустам Солнцев жестко отреагировал на выпады телеведущей Ксении Бородиной, заявившей, что тот ей завидует – мол, она уже ведет «Дом-2», а он только стремится к этому.

В ответ Солнцев разразился гневным постом, в котором принизил успехи Бородиной на телевидении. Он заявил, что попытка обвинить окружающих в зависти – это защитный механизм, свидетельствующий о низкой самооценке.

«Сама себя ты считаешь персоной средненькой или даже ниже плинтуса, — обратился Рустам Солнцев к Ксении Бородиной. — Не потому, что ты ничего не делаешь в жизни, наоборот — потому что делаешь много, но похвалить себя, публично возгордиться собой не можешь — это было бы совсем зашкварно».

В финале поста Рустам Солнцев намекнул, что обновленный проект «Дом-2» будет выходить далеко не на самом рейтинговом канале, и обвинил Ксению Бородину и ее коллег в профнепригодности, из-за которой реалити-шоу и потеряло рейтинги.

Смотрите также

Тэги

«Дом-2»Ксения БородинаРустам Солнцев