Маленькие джентльмены: сыновья Рудковской и Барановской облачились в черные смокинги

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, которого в семье зовут Гном Гномыч, поделился на своей страничке в Instagram прекрасным фото. На нем наследник продюсера и фигуриста запечатлен со своим другом Арсением Аршавиным – сыном телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина.

Мальчики – друзья и ровесники, им по восемь лет. Оба принимали участие в показе модной детской одежды в качестве моделей. Судя по всему, снимок и был сделан за кулисами мероприятия.

«На стиле. С моим другом Арсением Аршавиным», — подписал кадр Саша Плющенко.

Трогательное фото с участием звездных наследников оценили подписчики Гном Гномыча. Они сделали мальчикам, облаченным в смокинги и «бабочки», комплименты.

«Вау, какие парни!», «Стильные и красивые. Вам очень идет», «Два красавца, стиль – огонь», «Красавчики! Какие крутые ребята», — восторгаются пользователи Сети.

Напомним, Яна Рудковская дружна с Юлией Барановской и всегда поддерживает ее. Недавно продюсер публично отчитала Андрея Аршавина за его равнодушие к собственным детям.

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