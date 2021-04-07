«Она так видит»: Юлия Проскурякова предстала в тельняшке и цветастом тюрбане на голове

Молодая жена известного музыканта Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, как известно, постигает все тонкости театрального искусства, являясь студенткой ГИТИСа.
Юлия периодически рассказывает своим поклонникам о работе над ролями и демонстрирует неожиданные образы.
На этот раз она поделилась в Instagram видео, сделанным во время репетиции спектакля по сказке «Снежная королева», в котором ей отведена роль атаманши шайки разбойников.
В кадре Юлия Проскурякова предстала в цветастом тюрбане на голове и в тельняшке. Выглядит жена маэстро вполне органично и убедительно.
«Это наш режиссер. Она видит наши образы вот так. Это дочь моя», — говорит Юлия Проскурякова.
На ее последних словах в кадре появляется голова девушки азиатской внешности.
«Хорошая компания! С дочерью просто одно лицо», — хохочет Проскурякова.
Напомним, что в ГИТИС молодая женщина поступила тайком от знаменитого мужа, для которого статус студентки Юлии стал сюрпризом. Однако Игорь Николаев поддержал супругу, он никогда не был против ее самореализации.