«Она так видит»: Юлия Проскурякова предстала в тельняшке и цветастом тюрбане на голове

Жена Игоря Николаева примеряет на себя неожиданные роли во время учебы в ГИТИСе.

Молодая жена известного музыканта Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, как известно, постигает все тонкости театрального искусства, являясь студенткой ГИТИСа.

Юлия периодически рассказывает своим поклонникам о работе над ролями и демонстрирует неожиданные образы.

На этот раз она поделилась в Instagram видео, сделанным во время репетиции спектакля по сказке «Снежная королева», в котором ей отведена роль атаманши шайки разбойников.

В кадре Юлия Проскурякова предстала в цветастом тюрбане на голове и в тельняшке. Выглядит жена маэстро вполне органично и убедительно.

«Это наш режиссер. Она видит наши образы вот так. Это дочь моя», — говорит Юлия Проскурякова.

На ее последних словах в кадре появляется голова девушки азиатской внешности.

«Хорошая компания! С дочерью просто одно лицо», — хохочет Проскурякова.

Напомним, что в ГИТИС молодая женщина поступила тайком от знаменитого мужа, для которого статус студентки Юлии стал сюрпризом. Однако Игорь Николаев поддержал супругу, он никогда не был против ее самореализации.

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