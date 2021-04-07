Ах, какая поза, какие изгибы: Анфиса Чехова подразнила аппетитными формами в бикини цвета переспевшей вишни

Актриса в одиночестве проводит время на пляже в Майами.

Анфиса Чехова несколько дней назад улетела в Америку. Звезда сообщила, что отправилась в дальнее путешествие одна, поскольку обожает периодически устраивать себе отдых от своего постоянного окружения.

Анфиса Чехова наслаждается общением с собой и океаном на пляже в Майами. Конечно же, дива не упустила случая, чтобы продемонстрировать свои роскошные женственные формы.

Анфиса поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена в бикини цвета переспевшей вишни. Звезда приняла сексуальную позу, изогнувшись и придерживая рукой голову, что придает ей очень чувственный вид.

«Под такими фото подписи вообще не нужны. Доброго майамского утра всем», — пожелала под снимком Анфиса Чехова.

Манящий кадр произвел неизгладимое впечатление на аудиторию артистки. Поклонники Анфисы восторгаются ее формами и красотой.

«Анфисочка, там спасатели есть? От такой красоты мужики в обморок упадут, спасать надо будет», «Анфиса, как всегда, лучезарная и невероятная», «Вдохновение шелестом прибрежных волн и величием водной стихии», «Как же манит эта бирюза!», «Вот такую фигуру я считаю очень привлекательной. Вкусное, пленящее женское тело», — высказываются в Сети.

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