«Два часа смеха»: Ольга Бузова в обрезанных джинсах и высоких ботинках челси отметилась на репетиции спектакля

Звезда отлично провела время в компании мужчин-коллег по сцене.

Талант ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой многогранен и, вероятно, еще не вполне раскрыт. На днях звезда презентовала новый трек, записанный при участии Дани Милохина, накануне побывала на светской премьере мультфильма, одного из персонажей которого озвучила.

Ну а завтра, восьмого апреля, теледива уже будет блистать на сцене одного из театров города Кирова. Впервые за долгое время Ольга Бузова отправится на гастроли со спектаклем «Мужчина на расхват», в котором играет вместе со звездными партнерами – бывшими участниками команды КВН «Уездный город» Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным и резидентом Comedy Club Антоном Лирником.

Перед спектаклем актеры собрались на репетицию. Ольга Бузова даже по такому случаю облачилась в наряд, который хочется рассматривать. Звезда выбрала футболку, обрезанные джинсы и высокие ботинки челси светлого оттенка. Талию Ольга подчеркнула белым кожаным ремнем, который провел линию, разделяющую торс и ноги теледивы и к тому же сочетался по цвету с обувью.

«Киров, завтра вас ждет два часа смеха, — пообещала зрителям Ольга Бузова. – Мы готовы. Ждем вас!»

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