«Наши эксперименты»: Кристина Орбакайте запечатлела дочку Клаву в роскошной ванной комнате

Девочка вместе с родителями показала, во что превращается бомбочка для принятия ванн.

Кристина Орбакайте в эти дни вместе с мужем Михалом Земцовым и дочкой Клавдией находится в Америке. Звездное семейство проехало по нескольким городам страны и отпраздновало католическую Пасху в США.

Кристина Орбакайте делилась с подписчиками фото и видео своего путешествия с супругом и наследницей. А на этот раз дочь Аллы Пугачевой решила показать поклонникам ванную комнату в своей квартире за океаном.

Кристина сняла на видео дочку Клаву, устроившую эксперимент с бомбочкой для ванн.

Девочка облачена в банный белый халат и шапочку, которая предохраняет волосы от воды. Клава бросает в ванну бомбочку и наблюдает за тем, как та растворяется в воде.

«Ну, поднимай, давай. Подними, что ты боишься», — призывает Клаву голос ее папы Михаила Земцова за кадром.

Девочка опасливо поднимает бомбочку, точнее, то, что от нее осталось, и с любопытством рассматривает, во что та превратилась в воде.

«Наши ванные эксперименты», — подписала видео Кристина Орбакайте.

Напомним, в Америку семья Кристины улетела сразу после того, как отпраздновала в Москве вместе с близкими день рождения Клавы. Девочке исполнилось девять лет и родители устроили ей грандиозный праздник.

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