«Курс на весну»: Бузова в апельсиновом жакете с широким поясом и в ботфортах пришла на съемки

Ольга Бузова с юных лет стала частью реалити-шоу «Дом-2». Она стремилась к тому, чтобы хорошо выглядеть и ни в чем не уступать звездам с обложек журналов. Теперь девушка стала телеведущей и певицей. Она работает над своей фигурой, экспериментирует с имиджем и не боится пробовать что-то новое. После расставания с Давой артистка старается во всем быть безупречной. Она даже продумывает каждую деталь в своих образах.

За последние недели Ольга отметилась в броских аутфитах. Она сводила сестру Анну на спектакль, облачившись в платье в пол. А вот на премьеру мультфильма телеведущая отправилась в «золотом» платье с мерцающей юбкой. 7 апреля девушка появилась на работе. Перед съемками она всегда готовит образ со стилистами. На этот раз Бузовой захотелось выглядеть по-весеннему. Она выбрала шифоновую юбку с разрезом спереди, жакет апельсинового цвета. Наряд дополнили белые ботфорты с широким голенищем и широкий пояс.

«Курс на весну! Яркие цвета сегодня», — отметила певица.

Ольга не стала скрывать, что ее образ создан из одежды, которую продают в масс-маркете. Она с радостью продефилировала перед камерой. Телеведущей сделали макияж в тон наряда. Она распустила волосы, чтобы выглядеть еще более женственно. Поклонникам ее броский повседневный наряд пришелся по вкусу. Многие отметили, что она выглядела очень высокой за счет каблуков, а пояс подчеркнул ее талию.

Смотрите также: