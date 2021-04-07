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«Героиней в тот вечер была ты»: Зудина вспомнила о дне, когда ее дочь от Табакова появилась на свет

Актриса трогательно поздравила наследницу с 15-летием.

«Героиней в тот вечер была ты»: Зудина вспомнила о дне, когда ее дочь от Табакова появилась на свет
Марина Зудина с дочкой Машей Табаковой. Фото: Кристина Безбородова/Архив «ЭГ»

Седьмого апреля младшая дочь ныне покойного актера, режиссера и педагога Олега Табакова, Мария, празднует свой день рождения. Наследнице мэтра исполнилось пятнадцать лет.

Трогательный пост, обращенный к дочери, на своей страничке в Instagram опубликовала мама именинницы, актриса Марина Зудина. Она вспомнила детали того прекрасного апрельского дня, когда Машенька появилась на свет.

«Ты родилась днем, папа и Павел были рядом, — поделилась вдова Олега Табакова. — А потом Олег Павлович поехал на премьеру спектакля «Похождение», но всех интересовала уже не столько его премьера, сколько факт твоего рождения. Так что героиней в тот вечер была ты, ну и папа — героем в роли твоего отца».

Марина Зудина показала обложку номера «Комсомольской правды», который вышел на следующий день после рождения Маши
Марина Зудина показала обложку номера «Комсомольской правды», который вышел на следующий день после рождения Маши. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Марина Зудина также рассказала, что очень тронута тем, как к Маше сейчас относятся ее подруги. В восемь часов утра девушки уже пришли домой к Марии с подарком, воздушными шарами и сладостями.

Актриса пришла в восхищение, она считает, что не каждого, даже взрослого человека друзья могут так поздравить.

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