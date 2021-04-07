«Героиней в тот вечер была ты»: Зудина вспомнила о дне, когда ее дочь от Табакова появилась на свет

Седьмого апреля младшая дочь ныне покойного актера, режиссера и педагога Олега Табакова, Мария, празднует свой день рождения. Наследнице мэтра исполнилось пятнадцать лет.

Трогательный пост, обращенный к дочери, на своей страничке в Instagram опубликовала мама именинницы, актриса Марина Зудина. Она вспомнила детали того прекрасного апрельского дня, когда Машенька появилась на свет.

«Ты родилась днем, папа и Павел были рядом, — поделилась вдова Олега Табакова. — А потом Олег Павлович поехал на премьеру спектакля «Похождение», но всех интересовала уже не столько его премьера, сколько факт твоего рождения. Так что героиней в тот вечер была ты, ну и папа — героем в роли твоего отца».

Марина Зудина также рассказала, что очень тронута тем, как к Маше сейчас относятся ее подруги. В восемь часов утра девушки уже пришли домой к Марии с подарком, воздушными шарами и сладостями.

Актриса пришла в восхищение, она считает, что не каждого, даже взрослого человека друзья могут так поздравить.

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