«Мы были одним целым»: Дронов заверил, что продолжение «Ворониных» без Клюева невозможно

7 апреля отмечает день рождения актер Георгий Дронов. В 2021 году у него круглая дата — 50 лет. Однако, как говорит сам мужчина, устраивать большой праздник он не собирается — отметит юбилей в узком семейном кругу.

В интервью накануне круглой даты артист рассказал, над какими проектами он работает сейчас. Один из них — это второй сезон сериала «Девушки с Макаровым». А вот продолжения сериала «Воронины» после смерти актера Бориса Клюева ждать не приходится.

«Нет, не будет, — цитирует Дронова ФАН. — Позади десять прекрасных лет… К тому же мы остались без одного из самых главных и объединяющих персонажей в исполнении нашего любимого Бориса Владимировича Клюева. Без него существование семьи Ворониных просто невозможно. Потому что мы были одним целым…»

Напомним, Борис Клуюев скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни. Артист ушел в 76 лет, похоронен на Троекуровском кладбище.

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