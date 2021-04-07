«Планировал купить дом для нашей семьи»: Дава признался в серьезных намерениях по отношению к Бузовой

Поющая телеведущая Ольга Бузова и ее теперь уже экс-бойфренд Давид Манукян расстались в январе этого года, в канун 35-летия дивы.

Между тем их имена до сих упоминают в связке, как это было на недавней церемонии вручения премии «Жара», когда Ольге отношения с Давой припомнили и Филипп Киркоров, и Ксения Собчак.

А Давид Манукян не так давно признался, что у него были вполне серьезные намерения по отношению к Ольге Бузовой. Он считал ее своей семьей.

«Я планировал купить дом для нашей семьи, — поделился Давид Манукян во время недавнего общения с журналистами. — Искал варианты, даже ездил смотреть участок. Но потом все резко поменялось».

Экс-бойфренд Ольги Бузовой признается, что его сердце сейчас свободно. Роман со своим директором Анной Маковской Давид Манукян отрицает, утверждая, что их связывают исключительно дружеские и деловые отношения.

«Мы вместе с самого начала моей работы, — делает акцент Давид Манукян. — Она имеет отношение ко всем моим проектам. Аня — человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Мы всей командой живем в одном отеле, соответственно периодически заходим друг к другу в номера».

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