«Пригласил за кулисы, со всего размаха ударил»: Рудинштейн раскрыл детали драки с Цивиным

Продюсер Марк Рудинштейн раскрыл подробности драки с юристом Михаилом Цивиным, который вместе со своей женой, актрисой Натальей Дрожжиной, замешан в махинациях с недвижимостью семьи покойного актера Алексея Баталова. Он заметил, что у них состоялась не самая приятная встреча после одного из ток-шоу.

«Цивин меня чуть не убил на программе. Пригласил за кулисы, со всего размаха ударил. Я увернулся, а он пробил стену. Не столько Дрожжина виновата в случившемся, сколько он. Но мне ее не жалко. То, что она вытворяла, отвратительно. Проникла в Гильдию актеров, получала данные о стареющих актерах и похоронах». Марк Рудинштейн

Как отметил продюсер, данную парочку надо сейчас оставить в покое. Лучше всего отобрать у них все имущество, деньги и отпустить. По словам Рудинштейна, «здесь их встретят». Продюсер добавил, что эти люди больше не будут ходить на похороны, потому что сами умрут от тоски, сообщает сайт МК.ru.

Напомним, что если вина юриста и актрисы будет доказана, то им светит до десяти лет лишения свободы. Сейчас этой громкой историей и ее деталями занимаются правоохранительные органы.

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