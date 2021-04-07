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«Прихожу на заседание «Ники». Он уходит»: Рудинштейн объяснил, почему его недолюбливает Ярмольник

По словам продюсера, актер и телеведущий внес его в список людей, которых не надо никуда приглашать.

«Прихожу на заседание «Ники». Он уходит»: Рудинштейн объяснил, почему его недолюбливает Ярмольник
Марк Рудинштейн. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Марк Рудинштейн объяснил, почему попал в немилость к актеру и телеведущему Леониду Ярмольнику. Поводом стала его книга про «Кинотавр», в которой он в не очень хорошем свете выставил некоторых российских звезд-актеров.

Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Рудинштейн, на самом деле его просто одурачили. Человек, который брал у него интервью о судьбах отечественного кинематографа, положил второй микрофон под стол. Был подписан контракт на книгу, кино, фильм. Но в итоге вышел только набор, записанных тайком фраз. По словам продюсера, там было очень много чуши, за которую он расплачивается до сих пор, сообщает сайт МК.ru.

«Я задел только двоих – Янковского и Абдулова. Виню себя за то, что разоткровенничался. Ярмольник внес меня в список людей, которых не надо никуда приглашать. Если прихожу на заседание киноакадемии «Ника», он тут же поднимается и уходит».

Марк Рудиштейн

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