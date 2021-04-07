Умер актер сериала «След» Александр Гаспарьянц

Умер актер Александр Гаспарьянц. Об этом 7 апреля сообщил ряд СМИ со ссылкой на портал Кино-Театр.ру. Тот, в свою очередь, указал, что артист скончался 4 числа в возрасте 68 лет.

Известно, что он начинал офицерскую карьеру, но 1980 году был комиссован по инвалидности. Далее руководил домом культуры, потом воспитателем детского дома для слепоглухих. В 2000-х стал сниматься в кино, преимущественно в документальном. Появлялся в сериалах «Домработница» и «След», а также в мелодраме «Пока живу, люблю».

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О причинах смерти актера не сообщается.

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