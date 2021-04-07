«Посмотрим»: Алина Загитова намекнула на скорое возвращение в большой спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос журналистов, может ли программа Inner Light, впервые показанная на шоу команды Тутберидзе 6 апреля в Москве, стать в будущем соревновательной.

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер». Алина Загитова

Напомним, что Алина Загитова исполнила во время программы тройной лутц и флип и ошибок к удивлению многих не допустила. Ранее на шоу в Казани она сорвала к недовольству публики сразу несколько своих прыжков. После некоторые эксперты высказывали мысли, что звезда на лед в большом спорте больше не вернется, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме Не в форме и растренирована: Алина Загитова сорвала все прыжки на шоу Этери Тутберидзе в Казани Некоторые зрители остались недовольны халтурным прокатом олимпийской чемпионки.

Напомним, что Алина Загитова в декабре 2019 года заявила о приостановке своей блистательной карьеры. После этого она поступила в институт и вела в паре с фигуристом Алексеем Ягудиным шоу «Ледниковый период». При этом официально об уходе из большого спорта она пока не говорила.

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