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«Посмотрим»: Алина Загитова намекнула на скорое возвращение в большой спорт

В декабре 2019 года звезда приостановила свою профессиональную карьеру.

«Посмотрим»: Алина Загитова намекнула на скорое возвращение в большой спорт
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос журналистов, может ли программа Inner Light, впервые показанная на шоу команды Тутберидзе 6 апреля в Москве, стать в будущем соревновательной.

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

«Сможем ли мы увидеть сегодняшнюю программу в соревнованиях? Посмотрим. Короткая или произвольная? Пока это все-таки показательный номер».

Алина Загитова

Напомним, что Алина Загитова исполнила во время программы тройной лутц и флип и ошибок к удивлению многих не допустила. Ранее на шоу в Казани она сорвала к недовольству публики сразу несколько своих прыжков. После некоторые эксперты высказывали мысли, что звезда на лед в большом спорте больше не вернется, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алина Загитова в декабре 2019 года заявила о приостановке своей блистательной карьеры. После этого она поступила в институт и вела в паре с фигуристом Алексеем Ягудиным шоу «Ледниковый период». При этом официально об уходе из большого спорта она пока не говорила.

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Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваКореяПхенчханШоу "Ледниковый период"