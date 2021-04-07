«Мы больше, чем отец и сын»: Шепелев трогательно поздравил наследника с восьмым днем рождения

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram очень тепло и нежно поздравил с восьмым днем рождения своего сына Платона. Он поделился снимком с совсем еще крохотным ребенком, который лежит у него на груди.

Как рассказал Дмитрий Шепелев, через час после рождения сына врачи попросили его сопроводить Платона на осмотр. Когда кто-то посторонний прикасался к ребенку в телеведущем, как он сам отметил, это вызывало животный рефлекс. Ему хотелось защитить ребенка. По словам Шепелева, с годами, конечно, это чувство трансформировалось. Но в основе его отношений с сыном — любовь и защита.

«Сыну сегодня восемь! Мы больше, чем отец и сын. Больше, чем друзья. И знать это — огромное счастье. Я очень горжусь его талантами, его успехами и уважаю за характер. С Днем рождения! Папа рядом». Дмитрий Шепелев

Напомним, что бабушка и дедушка Платона по материнской линии уже давно не видели внука. И все из-за того, что с отцом мальчика у родителей певицы Жанны Фриске непростые отношения.

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