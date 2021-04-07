«Своим голосом участникам за кулисами говорить запрещается»: съемки «Маски» проходят в полной секретности

Один из информаторов рассказал, что творится за кулисами шоу «Маска», которое вот уже больше месяца с успехом идет на канале НТВ. Как он отметил, участники могут друг с другом пересечься, только когда находятся в образе. Их гримерки находятся в разных частях площадки.

Бывает участники пересекаются друг с другом в лифте. Один может помахать рукой, а второй просто отвернуться. Причем самые «неприветливые» на проекте девушки. Они боятся, что их разгадают, поэтому предпочитают ни с кем в диалог не вступать.

Правда, есть и дружелюбные персонажи. Среди них Банан, Пингвин и Змея. Двое первых уже, как известно, вылетели, сообщает «Собеседник».

«Своим голосом даже за кулисами участникам говорить запрещается. Поэтому все молчат. Да и конкуренция уже начала чувствоваться. Никто не хочет покинуть проект». Информатор шоу

Напомним, что сейчас в эфире НТВ идет уже второй сезон шоу «Маска». В первом победил музыкант Анатолий Цой, который выступал в костюме Льва.

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