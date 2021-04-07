Советует Хромченко: как выглядит модный комбинезон, который скрывает лишний вес

Эти наряды все еще в тренде.

Эвелина Хромченко представила на шоу «Модный приговор» (Первый канал) актуальный комбинезон, который отлично будет смотреться на полных женщинах. Наряд хорошо скрывает ненужные рельефы тела и визуально вытягивает силуэт.

Среди представленных на подиуме программы актуальных этой весной моделей он отличается юбками-брюками, которые прячут лишние объемы. Комбинезон имеет принт «гусиная лапка», который располагается, образуя вертикаль. А она, как известно, выгодно подает фигуру, делая ее зрительно тоньше.

Черный широкий пояс комбинезона также имеет свою стилевую роль, создавая темное пятно, визуально сужая эту область. И даже развязанный бант на шее помогает вытянуть силуэт.

«Такие комбинезоны хорошо сидят на женщинах любого размера», — уточнила Хромченко.

Ведущая заметила, что подобные модели хорошо смотрятся даже на дамах 56 размера.

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