«Она больше дома любит время проводить»: Николай Дроздов рассказал о своей второй жене

«Я жену Татьяну нашел в своем подъезде. Зашел в лифт, а там она стоит — симпатичная скромная женщина. Она поехала на пятый этаж, а я на седьмой. Оказалось, что она дружит с моей соседкой. Так и познакомились.

Мне все говорили: «Ты привезешь кубинку какую-нибудь из своих путешествий». Но этого не случилось. Моя жена не очень разговорчива, не сильно общительна. Она — домашний человек. Чтобы ее отвести в театр, надо приложить усилия. Она больше дома любит время проводить».