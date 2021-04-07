«Она больше дома любит время проводить»: Николай Дроздов рассказал о своей второй жене

Телеведущий Николай Дроздов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Татьяне. У них на свет появилась дочь Елена. Она по профессии – ветеринар.
«Я жену Татьяну нашел в своем подъезде. Зашел в лифт, а там она стоит — симпатичная скромная женщина. Она поехала на пятый этаж, а я на седьмой. Оказалось, что она дружит с моей соседкой. Так и познакомились.
Мне все говорили: «Ты привезешь кубинку какую-нибудь из своих путешествий». Но этого не случилось. Моя жена не очень разговорчива, не сильно общительна. Она — домашний человек. Чтобы ее отвести в театр, надо приложить усилия. Она больше дома любит время проводить».
Как отметил Дроздов, вместе со второй женой он вместе уже 44 года.
«Мысленно я каждый день был около семьи. У нас родилась общая дочь. Мне очень нравится в экспедициях. Жена, к счастью, меня понимает», — сказал Николай Дроздов.
Напомним, что Николай Дроздов с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Он общественный деятель и пропагандист охраны природы.