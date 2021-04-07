«Погода замечательная!»: Галкин прогулялся перед концертом по улицам Вологды

Максим Галкин начал активную гастрольную деятельность, накануне он отметился в Вологде, где позволил себе небольшой променад по улицам города.

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Артист облачился в тотальный черный лук, примерив пальто с капюшоном, шапку бини и защитную маску для лица в тон. Именно благодаря ей, юморист сделал любопытное открытие.

«Я понял, что в маске непонятно, какое настроение у человека», — сказал он и снял ее.

Оказалось, что Максим улыбался. «Погода замечательная!» — заметил он.

Отметим, что жена комика Алла Пугачева в последние годы отказалась от гастролей и в принципе от работы. Она редко появляется на шоу и практически не выступает. Все свои силы Примадонна отдает маленьким детям Гарри и Лизе, которые заканчивают первый класс.

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