«Она не захотела со мной жить»: Николай Дроздов объяснил, почему распался его первый брак

Его женой была женщина по имени Инна.

Телеведущий Николай Дроздов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с женщиной по имени Инна.

«После биофака МГУ я поступил в педагогический институт имени Потемкина. Там я познакомился с Инной. У нас прочные отношения надолго не сложились. Потом после развода я 20 лет был холостяком». Николай Дроздов

Как отметил Николай Дроздов, с Инной были студенческие отношения.

«Они не были прочными. Я был склонен продолжать отношения, но супруга выступила против. Она не захотела со мной жить. Уже в том возрасте я любил путешествовать. Ей это не нравилось. Мы разошлись без конфликтов. Дочку старшую по неделям брали себе. Сказали ей, чтобы не жаловалась на маму и папу. И с Инной, и с дочкой Надей у меня остались товарищеские отношения на всю жизнь. Не назову их дружескими. Дочь сейчас занимается экологическим туризмом», — сказал он.

Напомним, что Николай Дроздов с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Он общественный деятель и пропагандист охраны природы.

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