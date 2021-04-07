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В стильном монохроме: Наталья Водянова в жакете с гиперплечами отметилась в Большом театре

Звезда составила тотальный черный лук для выхода в свет.

В стильном монохроме: Наталья Водянова в жакете с гиперплечами отметилась в Большом театре
Наталья Водянова. Фото: Global look press

Топ-модель Наталья Водянова прилетела из Парижа в Москву. Звезда начала светскую жизнь с визита в столичный ресторан, где подают блюда итальянской и японской кухни. В заведении она появилась в компании друзей, в числе которых оказалась и Ксения Собчак.

Водянова в жакете с гиперболизированными плечами отметилась в Большом
Водянова в жакете с гиперболизированными плечами отметилась в Большом. Фото: instagram.com/afinsky/

Также знаменитости удалось побывать в Большом театре на балете «Раймонда» Александра Глазунова. Жена Антуана Арно примерила монохромный черный образ по последним тенденциям моды. Она облачилась в черный жакет с утрированными плечами, которые характерны для моделей Balenciaga, сочетав его с лосинами и ботильонами на каблучке.

В качестве аксессуара Водянова выбрала стеганую сумочку с ручкой в виде крупной цепи. Не забыла звезда и про вынужденный тренд сезона – защитную маску для лица.

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