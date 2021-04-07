Не достроены второй этаж и веранда: Собчак из-за безденежья не может въехать в свой дом на Рублевке

Ксения Собчак из-за безденежья не может достроить свой шикарный дом на Рублевке. Ранее она купила таунхаус в элитном поселке «Горки-8». Там у нее трехэтажные апартаменты площадью 335 квадратных метров. После того, как звезда вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, она решила в том же поселке построить еще один коттедж. В планах у нее стать мамой еще раз.

Как отметил дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова, такой дом как у Собчак стоит сегодня стоит порядка сорока миллионов рублей. Вот только денег на строительство у телеведущей, судя по всему, нет.

Новоселье Ксения планировала отметить еще минувшим летом. Но из-за пандемии и кризиса стройка была заморожена. И сейчас дом Собчак по-прежнему пустует.

Отметим, что на данный момент в доме Собчак не достроен второй этаж и веранда. Судя по таким темпам строительства, звезда еще не скоро заедет в свой особняк. Впрочем, торопиться ей особо некуда. Жить есть уж точно есть где, сообщает «Комсомольская правда».

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