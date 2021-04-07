Топовая позиция в гардеробе: какие комбинезоны в тренде этой весной, показала Хромченко

Идея совмещения брюк и рубашек уже не первый год нравится модницам.

На «Модном приговоре» Первого канала представили самые актуальные комбинезоны этой весны. Александр Васильев заметил, что они держат топовую позицию в гардеробах модниц далеко не один сезон подряд.

больше по теме Юлия Михалкова вслед за Кристиной Асмус умело подчеркнула талию с помощью платья на запах Такие модели отлично моделируют женственные формы.

Среди представленных на подиуме нарядов Эвелина Хромченко выделила черный с рукавами жиго, их еще называют рукавами-окороками. Она заметила, что такие комбинезоны остромодные и характерны именно для нынешнего времени, поэтому позволить себе такую покупку могут только дамы «зажиточные», которые понимают, что скоро данные варианты уже будут не актуальны.

Комбинезон с юбкой-брюками Хромченко рекомендовала дамам от 46 до 56 размера, поскольку он отлично скрывает лишние объемы. В тренде также спортивные модели, напоминающие соответствующие костюмы. Их можно носить даже на вечеринки, если дополнить изящными туфлями и сумочками. Модными остаются и комбинезоны с шортами или бермудами.

Смотрите также