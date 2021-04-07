Родился в 10 утра: Шепелев и Фриске сами решили, что их сын должен появиться на свет 7 апреля

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна», которая полностью посвящена его покойной гражданской жене, объяснил, почему их ребенок — сын Платон — появился на свет именно 7 апреля.

Как отметил телеведущий, с марта в 2013 году он засел в Америке в Майами, где решила рожать его возлюбленная. В начале апреля доктор сообщил, что малыш не торопится появляться на свет, но ждать больше было уже нельзя. Жанна и Дмитрий выбрали для родов 7 апреля.

Как рассказал Шепелев, дата была вовсе не случайной. Ровно за два года до этого в столице Германии Берлине состоялось их первое романтическое свидание. На роды Шепелева и Фриске провожала мама Жанны. Перед родами телеведущий держал любимую за руку. Платон появился на свет в десять утра. Через два дня женщину с сыном выписали.

Напомним, что вскоре после родов Жанна Фриске узнала о своей смертельной болезни. На протяжении двух лет она боролась за жизнь. Умерла певица 15 июня 2015 года.

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