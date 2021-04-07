«Решил не лишать детства»: Шепелев объяснил, почему увез сына на море, когда Фриске умирала

По словам телеведущего, он старается быть хорошим отцом для мальчика, который появился на свет в 2013 году.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна», которая посвящена его покойной гражданской жене певице Жанне Фриске, объяснил, почему летом 2015 года увез своего сына Платона на море, когда мать мальчика умирала. Ребенок был в другой стране, когда его родительница ушла из жизни.

Как отметил телеведущий, он с первого дня жизни ребенка старается быть хорошим отцом для мальчика. Телеведущий заверил, что однажды у него состоится разговор с сыном. Они, как двое мужчин, поговорят о матери мальчика. Шепелев заметил, что хочет рассказать сыну историю их любви, болезни и чуда, которое с ними произошло — рождение ребенка.

«Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор». Дмитрий Шепелев

Певица Жанна Фриске вскоре после рождения сына Платона узнала, что у нее опухоль головного мозга. В течение двух лет она боролась со смертельной болезнью, но все же проиграла в этой неравной схватке. Добавим, что 7 апреля Платону Шепелеву исполнилось 8 лет.

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