«Всю ночь схватывало»: Ксения Бородина угодила в больницу после похода с подругой в театр

Как отметила телеведущая, ей даже пришлось поменять часть своих планов.

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram сообщила, что угодила в больницу после похода на спектакль, где в главной роли сыграла популярная актриса Рената Литвинова. Вместе с подругой ведущая проекта «Дом-2» пошла в один из вечеров во МХАТ. Они сидели на первом ряду и наслаждались постановкой.

В конце первого акта со сцены прозвучал выстрел. Оказалось, что это часть сценария. Как отметила телеведущая, возраст дает о себе знать. Через 15 минут у нее начались боли в груди.

«Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца, к неврологу. В итоге на УЗИ все ок, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты. Сходили в театр. Я вот не люблю ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом. Все это давно не моя история, но кто мог подумать, что выстрелы в театре меня подкосят». Ксения Бородина

Напомним, что Ксения Бородина воспитывает двух дочек от разных мужчин. Она замужем с 2015 года за бизнесменом Курбаном Омаровым.

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