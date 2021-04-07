«Есть огромное количество нюансов, которые нужно брать во внимание»: Солнцев о возвращении на «Дом-2»

Как отметил фрик, ему с женой регулярно поступают приглашения принять участие в том или ином проекте.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что может действительно с пожилой женой Екатериной Терешкович вернуться на проект «Дом-2».

«Нам поступают часто приглашения принять участие в том или ином телепроекте. Но поспешно мы никакие решения не принимаем. Есть огромное количество нюансов, которые нужно брать во внимание. На «Дом-2» действительно зовут».

Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, он пока не может раскрыть все нюансы возвращения на проект, если оно, конечно, в итоге все-таки состоится.

«Боюсь, что не могу раскрывать подобные моменты», — сказал он.

Напомним, что шоу «Дом-2» в конце прошлого года перестало выходить на канале ТНТ. Скандальная телестройка за последние годы уже не пользовалась огромной любовью у зрителей, рейтинги падали. С 19 апреля проект будут показывать на канале «Ю».

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