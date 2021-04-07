«Унижает образ русской женщины»: Соседов назвал песню Манижи оскорбительной

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал для издания NEWS.ru песню Манижи Russian Woman, с которой она отправится на «Евровидение». Он счел ее провокационной, оскорбительной и унижающей женщин.

По мнению эксперта, музыкальная композиция артистки с таджикскими корнями непрофессиональная и является откровенным хулиганством.

«Унижает образ русской женщины и конкурс «Евровидение» и оскорбляет профессию артиста. Те куски, в которых Манижа пытается петь — звучат фальшиво, но в основном она орет, как на базаре», — сказал Сергей.

Отметим, что Манижа не скрывает, что написала свою песню буквально «на коленке» за один день. На шоу Первого канала «Вечерний Ургант» она призналась, что сама сильно удивилась своей победе.

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