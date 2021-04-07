Ужин звезд: Собчак в жакете с погонами оттенка крем-брюле отметилась в ресторане с Водяновой

Ксения Собчак наведалась в один из московских ресторанов, предлагающих национальные итальянские и японские блюда. Звезда для выхода в свет подобрала жакет двубортного кроя оттенка крем-брюле с погонами, накладными карманами и металлическими пуговицами.

В заведение она пришла с большой компанией друзей, в числе которых оказалась и топ-модель Наталья Водянова. Она не стала в этот вечер продумывать образ, отказалась от макияжа и укладки и облачилась в комфортные черные одежды.

К слову, стиль жены Антуана Арно в принципе в повседневности сильно отличается от ярких образов, которые демонстрируются в глянцевых изданиях. Звезда предпочитает отдыхать от косметики и подчас неудобных нарядов для фотосессий и показов. Как выглядят глаза звезды крупным планом без косметики можно посмотреть здесь.

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