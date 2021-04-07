Зеленый даже маникюр: Бородина поддержала тренд на модный оттенок, примерив тотальный образ

В этом сезоне вошел в тренды зеленый цвет. Модники и модницы по всему миру весной облачились в одежды этого тона и закупились аксессуарами. Не устоял перед этим течением даже Александр Васильев, который пополнил свой гардероб рубахой актуального оттенка, а стилист Александр Рогов разорился на 350 тысяч рублей, отдав их за сумку стильного колора Hermes.

Ксения Бородина тоже поддалась модному влиянию зеленого, составив тотальный лук. Даже маникюр и серьги ведущей оказались зелеными. Отметим, что брюнетка предпочла облачиться в наряд оттенка свежей травы, который актуален сейчас.

Также в числе трендовых тонов на шоу «Модный приговор» называли такие оттенки зеленого, как груши, нежной липы, нежной мяты, изумрудного.

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