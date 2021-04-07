Когда женщина свободна: Муцениеце в коротких шортах устроила горячие танцы на вилле

Агата Муцениеце в начале этого года впервые в жизни отдохнула на Мальдивах. Звезда брала с собой на курорт детей – дочь Мию и сына Тимофея. Но на сей раз актриса решила провести отпуск «по-взрослому». Звезда «Закрытой школы» вновь отправилась на острова, но уже без отпрысков.

Пока остается загадкой, кто составляет ей компанию, ее поклонники строят различные предположения, считая, что это может быть тот самый загадочный олигарх, о котором так много говорят в окружении звезды. И который подарил ей машину за 10 миллионов рублей.

Агата в восторге от места своего отдыха, которое явно стоит недешево. «Я буду хвастаться, я из деревни», — предупредила Муцениеце своих поклонников и предположила, что из-за этого потеряет часть своих подписчиков. Артистка показала в stories Instagram свою виллу во всей красе. Оказалось, что в ней есть лаунж-зона, панорамный бассейн, собственный пирс и даже гамак, размещенный над океаном. Знаменитость не преминула сообщить, что будет лакомиться креветками и шампанским.

После счастливая актриса примерила короткие шорты и топ на тонких бретелях и устроила горячие танцы на вилле. Очевидно, звезда невероятно довольна своим отдыхом. О том, чем занимается Павел Прилучный с ее детьми в этот момент мы писали ранее.

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