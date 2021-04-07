«Моя любовь»: Прилучный показал даму, которой отдал свое сердце на самом деле

В феврале прошлого года Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. Говорят, что в этой паре не обошлось без разлучницы, роль которой регулярно приписывают актрисе Мирославе Карпович. В личном блоге «мажор» решился показать, какой даме он на самом деле навечно отдал свое сердце.

Ей оказалась дочь Павла Мия. «Моя любовь», — трогательно он подписал снимок. А в сторис своего блога Прилучный продемонстрировал, как проводит свободное время не только с наследницей, но и с сыном Тимофеем. Артист повеселился со своими детьми в боулинге и бассейне.

Отметим, что в настоящий момент мама детей Агата Муцениеце отдыхает на Мальдивах. Звезда не показывает поклонникам, кто составляет ей компанию в отпуске. Однако многие ее фолловеры убеждены – она там явно не одна. Вполне вероятно, с мужчиной, который ей подарил авто за 10 миллионов.

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