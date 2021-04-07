Эротизм в каждой линии: Юлия Михалкова запечатлела себя в ванне, вытянув безупречные ноги

38-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова находится в отличной форме. Девушка внимательно следит за собой и явно выглядит моложе своих лет. Такую фигуру не грех показать публике, что звезда и сделала.

В личном блоге артистка обнародовала провокационное видео, на котором запечатлелась в собственной ванне, эротично вытянув ноги. Юлия крупно показала каждую их волнующую линию.

Видео актриса сняла утром, рассказав, что начинать свой день любит с дыхательной гимнастики. На завтрак же она предпочитает морепродукты. Накануне мы показывали ее утреннюю трапезу, звезда отведала тогда салат с кальмарами и печень трески с черным хлебом. В качестве напитка она выбрала кофе с коричневым сахаром.

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