Как проходят съемки сериала «Елизавета»: «Петр Первый выключал свет и сжигалось 100 свечей»
Видео
Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео

Как во времена «ВИА Гры»: беременная Джанабаева предстала в черном боди и косухе из лаковой кожи

Вокалистка, ждущая третьего малыша, запечатлелась в неожиданном образе.

Как во времена «ВИА Гры»: беременная Джанабаева предстала в черном боди и косухе из лаковой кожи
Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и супруга музыканта Валерия Меладзе Альбина Джанабаева находится в прекрасном ожидании третьего ребенка. Беременность Альбина явно не считает поводом выглядеть как монашка и облачаться исключительно в просторные и скрывающие все округлости, присущие будущим мамам, одежды.

Красавица явно решила вспомнить времена, когда она выступала в группе «ВИА Гра» — коллективе, в котором эксплуатировалась женская сексуальность.

На фото в сторис Instagram Альбина Джанабаева предстала в смелом наряде. Певица позирует в черном боди, колготках и объемной косухе из лаковой кожи. Очень дерзкий наряд для будущей мамы!

Альбина Джанабаева запечатлелась в дерзком образе
Альбина Джанабаева запечатлелась в дерзком образе. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Поразила Альбина Джанабаева и прической. На фото у нее не привычные всем каштановые локоны, а короткая стрижка, да еще и блонд.

Кстати, стилист ранее отмечала, что светлый цвет волос идет Альбине, а вот форму прически лучше изменить. От ультракороткой стрижки лучше отказаться в пользу стильного каре.

Смотрите также

Тэги

google новостиАльбина Джанабаева