По маминым стопам: дочь покойной Юлии Началовой победила в международном конкурсе вокалистов

Четырнадцатилетняя дочка покойной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, унаследовала не только красоту своей мамы, но и ее вокальный дар.

Девочка делает первые успехи на сцене. На днях она принимала участие в престижном конкурсе международного уровня Grand Voice, который проходил в Москве. По итогам вокального состязания Вера Алдонина получила Гран-при. Талант дочери покойной певицы отметили и члены жюри, и публика, которая тепло принимала юную вокалистку.

«Выступление Веры было восторженно встречено публикой и получило высокую оценку жюри», — говорится на официальной странице частной школы, где учится Вера Алдонина, в Instagram.

Девочка получила приглашение принять участие в конкурсе «Золотое сечение», который состоится в июне этого года в Сочи.

А организаторы фестиваля поблагодарили школу, где учится Вера, и семью девочки за поддержку, которую они ей оказывают. Напомним, после смерти мамы Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой — родителями Юлии Началовой. Папа девочки, футболист Евгений Алдонин, принимает активное участие в воспитании дочери. Вера часто бывает в доме отца, где ее очень тепло принимают.

Смотрите также