«Без меня у них ничего не получится»: создатель «Дома-2» предсказал скорый крах обновленного проекта

Закрытый в конце прошлого года проект «Дом-2» нашел новый приют. С 19 апреля телестройку в своих эфирах начнет показывать канал «Ю». Продюсер Валерий Комиссаров, чьим детищем является «Дом-2», очень скептически относится к возрожденному реалити-шоу. Он сравнил проект с «Титаником», который просто подняли со дна океана, немного подкрасили и верят в то, что он сможет самостоятельно плыть.

«Дом-2» — мой авторский проект, и без меня у них ничего не получится. Потому что все, что они делали без меня, неминуемо и всегда проваливалось», — высказался Валерий Комиссаров.

Продюсер считает, что для перезапуска шоу нужно было поменять его концепцию и найти абсолютно новые лица, чего не делалось в последние шесть лет. Валерий Комиссаров уверен, что обновленная телестройка уже очень скоро вновь объявит о своем закрытии.

«Я готов установить около офиса телеканала огромный фонтан из шампанского на три тысячи литров, если «Дом-2» продержится на «Ю» до первого сентября. Скорее всего, окончательное закрытие произойдет гораздо раньше — в течение полутора месяцев, максимум трех», — приводит слова продюсера издание «СтарХит».

Напомним, некоторое время назад Валерий Комиссаров демонстрировал готовность выкупить права на проект «Дом-2» у ТНТ и заявлял о проведении переговоров.

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