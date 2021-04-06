«Настя не дает согласия на уход»: Наталья Бондарчук верит, что Заворотнюк скоро поправится

Третьего апреля свой юбилей отмечала звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, ей исполнилось пятьдесят лет. Два последних года актриса борется с тяжелым заболеванием — злокачественной опухолью мозга.
Специалисты предполагают, что сейчас Анастасия Заворотнюк не может обходиться без посторонней помощи, а ее внешность претерпела очень сильные изменения. Близкие актрисы тщательно скрывают ее от посторонних глаз и держат в секрете любую актуальную информацию о состоянии Анастасии.
Звездным знакомым актрисы было предложено поздравить ее с днем рождения через программу телеканала НТВ «Новые русские сенсации». Но, например, режиссер и актриса Наталья Бондарчук отказалась это делать, сославшись на то, что поздравит Анастасию Заворотнюк лично, когда это станет возможным.
«Я ее поздравлю, когда все это будет позади, — сказала Наталья Бондарчук. — А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой, который поддерживает ее семья: муж Петр, дети — а также врачи, что очень важно».
Напомним, на днях профессор РАН Петр Чумаков рассказал о возможности полного исцеления и возвращения Анастасии Заворотнюк к нормальной жизни.