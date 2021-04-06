«Настя не дает согласия на уход»: Наталья Бондарчук верит, что Заворотнюк скоро поправится

Режиссер отказалась поздравлять актрису с днем рождения, заявив, что намерена сделать это во время личной встречи.

Третьего апреля свой юбилей отмечала звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, ей исполнилось пятьдесят лет. Два последних года актриса борется с тяжелым заболеванием — злокачественной опухолью мозга.

Специалисты предполагают, что сейчас Анастасия Заворотнюк не может обходиться без посторонней помощи, а ее внешность претерпела очень сильные изменения. Близкие актрисы тщательно скрывают ее от посторонних глаз и держат в секрете любую актуальную информацию о состоянии Анастасии.

Звездным знакомым актрисы было предложено поздравить ее с днем рождения через программу телеканала НТВ «Новые русские сенсации». Но, например, режиссер и актриса Наталья Бондарчук отказалась это делать, сославшись на то, что поздравит Анастасию Заворотнюк лично, когда это станет возможным.

«Я ее поздравлю, когда все это будет позади, — сказала Наталья Бондарчук. — А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой, который поддерживает ее семья: муж Петр, дети — а также врачи, что очень важно».

Напомним, на днях профессор РАН Петр Чумаков рассказал о возможности полного исцеления и возвращения Анастасии Заворотнюк к нормальной жизни.

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