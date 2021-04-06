«С папой тяжело общаться»: сын Вячеслава Зайцева высказался о сомнительном окружении отца

Наследник именитого кутюрье рассказал, с какой целью в его дом приходили представители правоохранительных структур.

После празднования дня рождения известного модельера Вячеслава Зайцева появилась информация о том, что 83-летнего мэтра, страдающего болезнью Паркинсона взяли в оборот некие сомнительные граждане. По некоторым данным, незнакомцы вьются вокруг Вячеслава Зайцева с целью завладеть его имуществом.

Накануне в дом к мэтру нагрянули представители правоохранительных структур. Сын Вячеслава Зайцева Егор выдвинул свою версию причин, по которым окружением его отца могли заинтересоваться люди в погонах.

больше по теме Не встает с инвалидного кресла: как близкие зарабатывают на немощном Вячеславе Зайцеве В Сети то и дело появляются странные веселые ролики с модельером.

«Их интересовали те люди, которые сейчас бесятся в студии Первого канала на съемках — Гарафутдинов и прочие. Они узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича — они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко», — высказался Егор Зайцев.

Между тем, помощник Вячеслава Зайцева Олег ранее в СМИ озвучил иную версию визита силовиков. По его словам, те приезжали спросить о здоровье кутюрье.

Сын же мэтра считает, что помощник Олег связан с людьми, которые вьются около его отца. Повлиять на ситуацию наследник Вячеслава Зайцева не может.

«Еще с папой тяжело общаться, потому что он всегда включает громкую связь, и этот Олег все слышит. Потому мы туда не вхожи, к сожалению. А может и к счастью, потому что не хочется там появляться» — цитирует Егора Зайцева «Пятый канал».

Смотрите также