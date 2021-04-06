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Прямая трансляция с Байконура: Андрей Малахов станет ведущим уникального концерта-мистерии ко Дню космонавтики

Грандиозное представление, посвященное юбилею первого полета человека в космос, покажет телеканал «Россия».

Прямая трансляция с Байконура: Андрей Малахов станет ведущим уникального концерта-мистерии ко Дню космонавтики
Андрей Малахов. Фото: Владимир Веленгурин/Архив «КП»

Двенадцатого апреля 2021 года, в день, когда весь мир будет отмечать 60-летие первого полета человека в космос, на космодроме Байконур состоится грандиозный концерт.

На том месте, откуда несколько десятилетий назад стартовал космический корабль «Восток» с первым космонавтом Юрием Гагариным на борту, пройдет уникальное мероприятие, которое будет транслировать телеканал «Россия».

В торжественном концерте примут участие российские звезды, известные на весь мир: балерина Светлана Захарова, оперная дива Хибла Герзмава, скрипач Вадим Репин и другие знаменитости. На сцену выйдут прославленные актеры Сергей Безруков, Полина Агуреева, Ирина Пегова, Сергей Гармаш и другие. Все номера пронизаны сквозной мыслью — мечтой человека о космосе и стремлением разгадать загадки Вселенной. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Съемки будут вестись с десятков телекамер и дронов, ожидается прямое включение с МКС.

Космодром Байконур
Космодром Байконур. Здесь 12 апреля пройдет уникальный концерт. Фото: телеканал «Россия»

Прямую трансляцию концерта «Юбилей полета человека в космос» телеканал «Россия» покажет 12 апреля в 23:15 по московскому времени.

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