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«Плакала вся стена»: Сергей Лазарев назвал имя своей фаворитки на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Лидер сотни проекта назвал пение Ксении Бахчаловой ангельским.

«Плакала вся стена»: Сергей Лазарев назвал имя своей фаворитки на шоу «Ну-ка, все вместе!»
Сергей Лазарев. Фото: Иван Макеев/Архив «КП»

Воскресный выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» ознаменовался прекрасным выступлением потрясающей вокалистки Ксении Бахчаловой. Девушка исполнила народную песню «Не для меня» и подняла всю сотню — что является исключительным случаем.

Лидер сотни проекта Сергей Лазарев на своей страничке в Instagram опубликовал видео выступления Ксении Бахчаловой и заявил, что она — его фаворит.

«Плакала вся стена! Вы только послушайте! Ее голос — магия! Я каждый раз пересматриваю со слезами на глазах! Абсолютно заслуженные 100 баллов и победа прошедшего выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!», и однозначно мой фаворит», — написал Сергей Лазарев.

В числе тех, кто прослезился во время выступления Ксении Бахчаловой на шоу «Ну-ка, все вместе!», и экс-бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян.

Он присутствовал на программе в качестве одного из ста членов жюри и признался, что вокал девушки тронул его до глубины души.

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