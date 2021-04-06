Папа с коляской: Дмитрий Шепелев в трико и пальто прогулялся с малышом по Москве

Телеведущий назвал себя успешным молодым мужчиной, который днем занимается своими делами. Он впервые за восемь лет снова оказался на прогулке с коляской.

Дмитрий Шепелев уже около четырех лет строит отношения с Екатериной Тулуповой. Он познакомился с дизайнером интерьеров благодаря сыну Платону, который подружился с дочкой девушки Ладой. Если сначала телеведущий скрывал свой роман, то в прошлом году они уже вместе переехали в новую квартиру, а не так давно пара объявила о прибавлении в семье. Екатерина родила возлюбленному малыша. Имя крохи пока хранится в тайне.

Как известно, раньше Шепелев состоял в гражданском браке с Жанной Фриске. У них родился сын Платон, но вскоре певица заболела. Она не смогла побороть рак. Уже 7 апреля мальчику исполнится восемь лет. Телеведущий намерен отпраздновать это событие. Однако теперь у него прибавилось хлопот. Накануне праздника Дмитрий отправился гулять с младшим наследником по Москве. Он запечатлел себя в трико и пальто с коляской.

«8 лет не брал в руки (коляску, — Прим. ред.)», — заявил он. «Чем может и должен заниматься успешный, молодой мужчина в самом расцвете сил в середине рабочей недели, в середине рабочего дня, а?» — сказал Дмитрий.

К слову, поклонники рады за Шепелева, так как уверены, что он заслужил счастье. Многие до сих пор поздравляют его с пополнением в семье и надеются, что он рассекретит имя малыша.

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