«Чувствовалось, знала, что уйдет»: поклонники шоу «Маска» обсуждают разоблачение Единорога

Телезрители убеждены, что Ирина Дубцова по настроению в соцсетях понимала, что проект покинет именно она.

Шоу «Маска» стало самой рейтинговой программой на телеканале НТВ. Детали воскресных выпусков телезрители готовы обсуждать всю неделю. В минувший выходной, 4 апреля, проект покинула певица Ирина Дубцова, оказавшаяся в маске Единорога.

Телезрители, смотревшие разоблачении Единорога, утверждают, что Ирина Дубцова, очевидно, была готова к тому, что настанет ее черед покинуть «Маску», ведь она явно была в курсе недовольства публики. До нее шоу покинула артистка в маске Солнца. Это вызвало бурные споры среди фанатов.

«Дубцова прекрасна. Чувствовалось, что знала, что уйдет. Даже по профайлу про остальных участников», — написала в комментариях в аккаунте «Маски» в Instagram одна из поклонниц проекта.

Телезрители также называют своих фаворитов, которые, по их мнению, достойны финала шоу «Маска». Симпатии многих на стороне Зайца, Ламы, Неваляшки и Носорога.

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