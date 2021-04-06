Звезда сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от рака мозга

Не стало британского актера Пола Риттера. Мужчина играл в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Квант милосердия» и «Инферно». Также он исполнил роли инженера Анатолия Дятлова и полководца Александра Суворова в сериалах HBO «Чернобыль» и «Екатерина Великая» соответственно.

Как сообщает Daily Mail, мужчина умер вечером 5 апреля в возрасте 55 лет. Это случилось дома, рядом с артистом были его жена и двое детей. Известно, что он боролся с опухолью головного мозга.

Актера широко хвалили за его огромный диапазон ролей и универсальность на сцене и на экране. Он играл как в крупных кассовых картинах, так и в исторических сериалах. После его смерти многие британские артисты поспешили выразить соболезнования в соцсетях.

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