«Снова рекорд»: выпуск шоу «Маска» с разоблачением Единорога стал самым рейтинговым в этом сезоне

Новый сезон самого охраняемого проекта — шоу «Маска» телеканала НТВ — приближается к своему финалу. И чем меньше выпусков до него остается, тем выше интерес публики к проекту. Так, «Маску», вышедшую в эфир в минувшее воскресенье, четвертого апреля, посмотрело рекордное число телезрителей.

«Вы будете смеяться, но у нас снова рекорд! — сообщается в официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram. — Самый засекреченный проект страны вновь продемонстрировал максимальные показатели, сохранив звание лучшего шоу 2021 года, и вновь обошел собственные рекорды предшествующих выпусков».

Рейтинг восьмого выпуска, в котором разоблачили Единорога — Ирину Дубцову, — составил 6,7%, доля 19,6% в аудитории 18+.

Поклонники шоу «Маска» поздравляют его создателей и участников с небывалым успехом у публики.

«Поздравляю лучшее шоу страны «Маска», «Восьмой выпуск я, как обычно, посмотрела по телевизору, шоу — супер. С каждым разом выступления участников все красивее, жюри тоже тяжело выбирать. Мне кажется, остались самые сильные и стойкие участники», «Носорог и Крокодил — финалисты», — высказались в Сети.

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